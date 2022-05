Ruhestandslücke in der Ärzteschaft: Marburger Bund besorgt

Der ├ärzteverband Marburger Bund kommt am Samstag (13.00 Uhr) zu seiner zweit├Ągigen Fr├╝hjahrs- Hauptversammlung in Bremen zusammen. Die 230 Delegierten wollen vor allem die Frage diskutieren, wie sich die Patientenversorgung sicherstellen l├Ąsst, angesichts dessen, dass in den n├Ąchsten Jahren ├ärztinnen und ├ärzte aus der geburtenstarken "Babyboomer"-Generation in den Ruhestand gehen. Die Versammlung findet wenige Tage vor dem ├ärztetag in Bremen statt, bei dem kommende Woche auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprechen wird.