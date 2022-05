Maskenpflicht in Bus und Bahn bleibt in Bremen bestehen

Die Maskenpflicht im ├ľffentlichen Personenverkehr sowie in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen bleibt im Bundesland Bremen bestehen. Dagegen wird die Testpflicht in Kindertagesst├Ątten aufgehoben, wie der Senat am Dienstag mitteilte. Die ge├Ąnderte Corona-Verordnung gilt bis einschlie├člich 30. Juni. Der zust├Ąndige Ausschuss der Bremischen B├╝rgerschaft m├╝sse noch zustimmen. Auch die Testpflicht gelte weiterhin in Krankenh├Ąusern, Pflegeeinrichtungen, Asylbewerber-Unterk├╝nften und Gef├Ąngnissen, hie├č es. Die Isolationsdauer betr├Ągt in Bremen f├╝nf Tage, wenn der oder die Corona-Infizierte keine Symptome hat. Wer mit Symptomen erkrankt sei, m├╝sse 48 Stunden lang symptomfrei sein, bevor die Isolation endet.