Ärzteschaft für Streichung des Paragrafen 219a

Der Deutsche ├ärztetag hat sich hinter die Absicht der Ampel-Regierung gestellt, den Paragrafen 219a zu streichen. Die Vorschrift im Strafgesetzbuch regelt das Verbot, f├╝r Schwangerschaftsabbr├╝che zu werben. Dieser Rechtszustand sei f├╝r ├ärztinnen und ├ärzte unhaltbar, erkl├Ąrte die Bundes├Ąrztekammer am Mittwoch beim ihrem 126. Deutschen ├ärztetag in Bremen. Der Paragraf 219a habe in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass betroffenen Frauen der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch trotz bescheinigter Indikation nach Paragraf 218 StGB erschwert worden sei.