Mann in Bremen erstochen: Zwei Verdächtige festgenommen

Durch Stiche ist ein 25-j├Ąhriger Mann in Bremen t├Âdlich verletzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben vom Freitag in der N├Ąhe des Tatorts zwei Verd├Ąchtige im Alter von 31 und 41 Jahren fest. Den Stichen war am Donnerstagabend nach Aussagen von Zeugen ein lautstarker Streit vorangegangen. Als die Polizei eintraf, lag der 25-J├Ąhrige aus Guinea schwer verletzt auf einem Rasen, eine Frau versuchte ihn zu reanimieren. Auch der Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr helfen. Die Verd├Ąchtigen, ein Deutscher und ein zweiter Mann aus Guinea, wurden in der N├Ąhe gestellt. Angaben zum Hintergrund wurden nicht gemacht. Die Polizei suche nach der Tatwaffe, hie├č es.