Werder-Manager Baumann: Mit Gehaltsbudget auf Abstiegsplatz

Nach der R├╝ckkehr in die Fu├čball-Bundesliga erwartet Manager Frank Baumann eine schwere Saison f├╝r Werder Bremen. Vor allem weil der Traditionsclub finanziell deutlich weniger Mittel zur Verf├╝gung hat als viele Konkurrenten. "Auch wenn Schalke und Werder vom Namen keine typischen Aufsteiger sind, werden sie erst mal die Kleinen in der Liga sein - zumindest was unseren Etat betrifft. Wir werden ein Gehaltsbudget haben, mit dem wir auf einem Abstiegsplatz stehen", sagte der 46-J├Ąhrige der "Sport Bild" (Mittwoch).

Laut Medien soll der Etat zwischen 27 und 30 Millionen Euro liegen. "Summen kommentiere ich nicht. Wir wollen einen Transfer├╝berschuss von einem mittleren einstelligen Millionen-Betrag erzielen, um die Konsolidierung weiter voranzutreiben. Deshalb geht es f├╝r uns in der neuen Saison darum, in der 1. Liga zu bleiben", sagte Baumann

2021 war er f├╝r den ersten Abstieg seit 41 Jahren verantwortlich gemacht worden. "In der Nacht nach dem Abstieg standen Sicherheitsleute vor meiner Haust├╝r, weil man nicht wusste, was eventuell passieren k├Ânnte. Vieles hatte auch Auswirkungen auf meine Familie", erz├Ąhlte Baumann. W├Ąre der Druck auf seine Familie noch gr├Â├čer geworden und "sie dadurch noch mehr belastet worden w├Ąre, dann h├Ątte ich wohl nicht weitergemacht."

Baumanns Ziel ist es nun, den Club im "Verdr├Ąngungswettbewerb Bundesliga" so weiterentwickeln, dass er sich wieder etabliert. Mit sp├Ątestens 50 Jahren will er dann aufh├Âren und eine Auszeit nehmen. "Bis dahin ist es mein Anspruch, den Club sportlich und wirtschaftlich so gut aufzustellen, dass ich meinen Posten mit einem guten Gewissen an meinen Nachfolger ├╝bergeben kann."