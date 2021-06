Chemnitz

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter am Tatort fest

23.06.2021, 18:20 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist am frühen Mittwochnachmittag in Chemnitz am Tatort festgenommen worden. Der 39-Jährige sei gerade aus einem brennenden Haus gekommen, als die Polizei anrückte, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe den Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus zuvor entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe Unrat und Holz in einer Wohnung des ersten Obergeschosses gebrannt. Das Feuer habe gedroht, auf den Rest des Hauses überzugreifen, konnte jedoch rechtzeitig von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Brandstiftung ermittelt.