Chemnitz

Mann in Chemnitzer Innenstadt verprügelt

02.10.2021, 09:34 Uhr | dpa

In der Chemnitzer Innenstadt ist in der Nacht zu Samstag ein 20-Jähriger von drei Männern verprügelt wurden. Er kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die mutmaßlichen Täter wurden inzwischen von der Polizei gestellt. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.