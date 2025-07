Aktualisiert am 01.07.2025 - 13:37 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2025 - 13:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der 83-jährige Wolfgang Grupp hat die Geschicke bei Trigema an seine Kinder übertragen. Nun spricht der bekannte Unternehmer über sein Leben nach Jahrzehnten an der Spitze des Textilunternehmens.

Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat sich zu seinem Leben nach dem Ende an der Spitze des Unternehmens geäußert. "Ich bin 83 und ich habe alles verschenkt an meine Frau und meine Kinder. Man kann jetzt nur noch auf das Ende warten. Das ist so, und damit muss man sich abfinden", sagte Grupp im Gespräch mit Focus Online.