Chemnitz

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A72 nahe Chemnitz

26.11.2021, 22:53 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der A72 nahe Chemnitz sind am Freitagabend zwei Personen schwer verletzt worden und kamen in Krankenhäuser. Nach Polizeiangaben waren in den Unfall zwischen dem Kreuz Chemnitz und der Abfahrt Rottluff in Richtung Hof ein Laster und zwei Autos verwickelt. Eines der Autos landete auf dem Dach. Die Autobahn war während der Bergung gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.