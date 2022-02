Chemnitz

Windgeschwindigkeiten bis 116 Stundenkilometern

19.02.2022, 13:20 Uhr | dpa

In der Nacht zu Samstag fegte das Sturmtief "Zeynep" teilweise mit orkanartigen Böen von bis zu 116 Kilometern pro Stunde über den Freistaat hinweg. Dieser Spitzenwert wurde in Chemnitz gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Mit 100 Kilometern oder mehr pro Stunde wehte der Sturm zeitweise auch in Großpostwitz (107), Zinnwald (104), am Flughafen Leipzig/Halle (101) und in Nossen (100).

Im Laufe des Samstags wird es immer ruhiger werden. "Zum Abend werden wir wieder vorübergehend von schwachem Wind sprechen können", sagte ein Sprecher. In der Nacht zu Sonntag ziehe der Wind jedoch wieder an. In der zweiten Nachthälfte sei vereinzelt mit stürmischen Böen vor allem im Erzgebirge zu rechnen. Zudem prognostizieren die Meteorologen Regen, im Bergland teilweise Schnee und oberhalb von 600 Metern leichten Frost.

Am Sonntag seien bereits die Auswirkungen des herannahenden Tiefs "Antonia" zu spüren. Tagsüber könne die Windstärke in der Fläche Stufe 9 und damit Geschwindigkeiten von bis zu 88 Kilometern pro Stunde erreichen. Auf dem Fichtelberg sei sogar mit orkanartigen Böen mit bis zu 117 Kilometern pro Stunde zu rechnen.