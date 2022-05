Hutfestival gestartet: Chemnitz als Bühne für Straßenkunst

Feuershows, Artistik und Livemusik: Zum Auftakt des Hutfestivals hat sich die Chemnitzer Innenstadt am Freitag wieder in eine Freilichtb├╝hne f├╝r Stra├čenkunst verwandelt. Bis Sonntag werden nach Angaben der Veranstalter 150 K├╝nstler aus neun L├Ąndern auf mehreren B├╝hnen die Besucher mit ihren Darbietungen begeistern. Dazu geh├Âren etwa Clownerie, Jonglage, Akrobatik und Stelzenlauf. Au├čerdem wird Kunsthandwerk und Design auf einem "Markt der sch├Ânen Dinge" sowie verschiedenes Streetfood angeboten.

Mit von der Partie ist etwa die Berliner Luftartistin Anna Ehrenreich, die Kunstst├╝cke am Trapez zeigt, ebenso wie das Duo Charisma, das mit der Show "FeuerWer?" ein historisches Feuerwehrauto zur B├╝hne macht. Zudem will das Tanz-Duo "Les Amants du Ciel" aus Frankreich Akrobatik in luftiger H├Âhe an der Fassade des Rathauses zeigen. Jenseits der B├╝hnen erwarten zudem Walkacts die Besucher, wie Onil der Drache und die Feuershow "Las Fuegas".