Zwei Familien bedroht

Polizei schießt auf 39-jährigen Mann auf Spielplatz

10.05.2021, 04:19 Uhr | t-online, wan

Ein Streifenwagen der Polizei (Symbolbild). In Dortmund haben Beamte auf einen Mann geschossen, der zwei Familien bedroht hat. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Polizeibeamte in Dortmund haben am Sonntag auf einen Mann geschossen. Dieser hatte zuvor Familien auf einem Spielplatz in der Gneisenaustraße mit einer Waffe bedroht.

Ein 39-jähriger Mann ist am Sonntagmittag in Dortmund von der Polizei auf einem Spielplatz angeschossen worden. Die Beamten waren gerufen worden, weil er zwei Familien bedroht haben soll. Angeblich habe er dabei eine Waffe benutzt, berichtet der Fernsehsender RTL.

Die Bedrohten riefen die Polizei zur Hilfe, was den mutmaßlichen Täter zur Flucht auf die andere Straßenseite veranlasste. Allerdings konnten die Beamten ihn stellen. Im Verlauf gaben sie zunächst zwei Warnschüsse ab, ein dritter Schuss traf dann den Verdächtigen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Die Gründe für die Tat sind unbekannt. Nach Angaben der Haltener Zeitung soll der Mann einen Molotowcocktail bei sich geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.