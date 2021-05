Schwere Verletzungen

Unter Drogen stehender Autofahrer fährt 28-Jährigen an

25.05.2021, 12:08 Uhr | t-online

Unfall am Abend in Dortmund: Beim Abbiegen hat ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger übersehen. Anscheinend stand der Mann unter Drogen.

Am Montagabend hat ein Autofahrer in Dortmund einen 28-jährigen Fußgänger angefahren. Der 34-jährige Pkw-Fahrer bog gegen 22.30 Uhr von der Bornstraße auf die Brunnenstraße ab, als er den Mann übersah. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Sie stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Ein Arzt führte eine Blutprobe durch.