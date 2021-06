Am Datteln-Hamm-Kanal

Junger Mann stirbt bei Badeunfall in Lünen

03.06.2021, 13:00 Uhr | t-online, nhe

Die Feuerwehr Lünen am Einsatzort: Sie konnten den vermissten Mann nach zwei Stunden finden. (Quelle: Wüllner/news4 Video-Line)

In Lünen bei Dortmund wollten vier Personen durch den Kanal schwimmen. Ein junger Mann verschwand. Rettungskräfte starteten eine große Suchaktion.

Am Mittwoch ist ein junger Mann bei einem Badeunfall in Lünen tödlich verunglückt. Der 20-Jährige war mit Freunden am Datteln-Hamm-Kanal schwimmen, als er im Wasser verschwand.

Nachdem die Feuerwehr gegen 19 Uhr alarmiert wurde, startete daraufhin eine große Suchaktion mit mehreren Booten und Drohnen. Sie war insgesamt mit zwei Löschzügen und einer Taucherstaffel im Einsatz.



Zwei Stunden später

Der Vermisste wurde nach zwei Stunden, gegen 21 Uhr, im Wasser gefunden. Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Anschließend wurde der 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden später verstarb er.

Obwohl die Kanäle eigentlich ausschließlich für die Schifffahrt als Verkehrswege gedacht sind, und Experten und Rettungskräfte dies auch immer wieder betonen, hat das Baden im Kanal an heißen Tagen im Ruhrgebiet eine jahrzehntelange Tradition. Leider passieren dabei auch in jedem Jahr schlimme – häufig tödliche Unfälle.