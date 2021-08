250 Kilogramm schwer

Weltkriegsbomben entdeckt – Entschärfung startet

15.08.2021, 11:07 Uhr | t-online, loe

In der Innenstadt von Dortmund liegt eine Weltkriegsbombe vergraben. Der Bereich wurde großräumig evakuiert. Jetzt beginnt der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung.

Rund 7.200 Anwohner der Stadt Dortmund müssen sich heute (15. August) auf einen etwas anderen Tag einstellen. Beim Platz von Novi Sad hat sich heute der Verdacht auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bestätigt: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat eine 250 Kilogramm schwere Bombe mit britischer Herkunft gefunden. Jetzt muss diese entschärft werden.



Um acht Uhr startete die weiträumige Evakuierung rund um den Schwanenwall. Aktuell befinden sich rund 100 Menschen in der Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst, Mackenrothweg 15 in 44328, zur Verfügung.

Ein Mann mit Koffern und eine Frau mit Kinderwagen gehen an einem Einsatzwagen der Feuerwehr vorbei: Wegen eines Bombenfunds müssen Tausende ihre Wohnungen verlassen. (Quelle: dpa)



Die Stadt bietet den Betroffenen allerdings auch noch etwas anderes an: Interessierte dürfen den Tag kostenlos im Dortmunder Zoo oder im Westfalenpark verbringen. Auch die Museen der Stadt sind kostenfrei zugänglich. Benötigt wird nur ein Personalausweis. Außerdem bestehen Einschränkungen im ÖPNV, wie die Stadt auf Twitter mitteilt.

Nachdem für den Verdachtspunkt in der Stiftsstraße bereits in der vergangenen Woche Entwarnung gegeben werden konnte, sind nun auch für zwei weitere Verdachtspunkte im Bereich des Schwanenwalls/Geschwister-Scholl-Straße und Schwanenwall/Höhe Milchgasse alle Zweifel ausgeräumt. Der Radius der Evakuierung hatte sich somit deutlich verkleinert.