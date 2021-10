Polizei sucht Zeugen

Geldautomat in Dortmund gesprengt – großer Sachschaden

10.10.2021, 10:59 Uhr | t-online

Mitarbeiter der Kriminaltechnik Dortmund am nächsten Morgen am Tatort: Die Sparkassen-Filiale wurde bei der Geldautomatensprengung stark beschädigt. (Quelle: Markus Wüllner/news4 Video-Line)

In einer Sparkasse in Dortmund ist ein Geldautomat gesprengt worden. Die Filiale wurde bei der Explosion stark beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

In Dortmund-Oespel ist in der Nacht auf Sonntag ein Geldautomat in einem Wohngebiet gesprengt worden. Zeugen meldeten laut Polizei gegen 2.45 Uhr zwei Explosionen in der Sparkassenfiliale an der Straße Auf der Linnert.



Das Gebäude wurde stark beschädigt, auch ein in der Nähe geparktes Auto nahm Schaden. Am Sonntag gegen 9.30 musste das Landeskriminalamt eine nicht detonierte Sprengladung kontrolliert sprengen. Zur Höhe der möglichen Beute gab es am Morgen noch keine Information.

Geldautomatensprengung in Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei berichteten Zeugen von mindestens zwei dunkel gekleideten Personen mit Masken und Stirnlampen, die sich im Bereich der Filiale aufgehalten hatten. Sie sollen nach der Tat in eine schwarze Limousine gestiegen sein – möglicherweise ein Audi. Diese sei aus der Straße Hummelbank gekommen und sei dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dortmund-Eichlinghofen gefahren (möglicherweise zur A 45).

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu Personen, Fahrzeug oder Fluchtrichtung machen können, sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden. Auch in auch in Dortmund-Holzen, Bochum und Marl (Kreis Recklinghausen) hatte es vor kurzem Geldautomatensprengungen gegeben.