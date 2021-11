Apotheken schöpfen Verdacht

Polizei stellt gefälschte Impfausweise sicher

23.11.2021, 16:53 Uhr | dpa, t-online

Die Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen werden wegen der hohen Zahlen verschärft – vielerorts gilt 2G. Immer häufiger stellt die Polizei gefälschte Impfausweise sicher.

In mehreren Apotheken in NRW haben Menschen versucht, mit Hilfe gefälschter Impfpässe ein digitales Zertifikat zu bekommen. In Dortmund hatte die Polizei in der vergangenen Woche bei einer Durchsuchung zahlreiche solcher Dokumente sichergestellt.

Zuvor hatten Apotheken-Angestellte Verdacht geschöpft und Kopien der angeblich echten Dokumente gemacht. Der Verdacht wurde anschließend bestätigt, wie die Polizei mitteilt. Es handelte sich um Fälschungen.

Gefälschte Dokumente in NRW: Impfausweise nicht in die sozialen Medien

Zu ähnlichen Vorfällen kam es auch in Euskirchen: Am Montag versuchten drei Personen im Alter von 22, 31 und 61 Jahren, gefälschte Impfpässe digitalisieren zu lassen. Auch hier erkannten die Apotheker die Fälschungen und informierten die Polizei. Ermittelt wird nun wegen Urkundenfälschung.

Die Polizei bittet eindringlich, Kopien der Impfausweise nicht in sozialen Medien zu posten. "Häufig nutzen Urkundenfälscher die Chargennummern solcher Fotos, um ihre Impfausweise zu fälschen", erklärte die Polizei.