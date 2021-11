Dortmund

Kaiserslautern mit Nullnummer bei Dortmunds Zweiter

27.11.2021, 16:33 Uhr | dpa

Am 17. Spieltag der 3. Fußball-Liga haben Borussia Dortmund II und der 1. FC Kaiserslautern mit einem 0:0-Unentschieden die Punkte geteilt. Für die Pfälzer war es bereits die zehnte Partie in dieser Saison ohne Gegentor. Vor 3128 Zuschauern im Stadion Rote Erde hatte Kaiserslautern am Samstag in einer vor der Pause ausgeglichenen Begegnung die größte Chance. Mike Wunderlichs Schuss ging nach 35 Minuten aber nur an die Querlatte.

Die Roten Teufel waren nach Wiederbeginn die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten das Spiel durch gute Möglichkeiten von Daniel Hanslik (58.), Philipp Hercher (70.) und Marlon Ritter in der Nachspielzeit zu ihren Gunsten entscheiden müssen. Kaiserslautern steht mit nun 26 Punkten auf Platz 6 der Tabelle, Dortmund ist mit 24 Zählern Achter.