Auf Flucht Polizeistreife gerammt

Corona-Testcenter brennt – Jugendliche unter Verdacht

17.02.2022, 15:30 Uhr | t-online

Polizei und Feuerwehr im Einsatz (Archivbild): In Herne sollen Jugendliche ein Corona-Testcenter angezündet haben. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Nachdem es an einem Corona-Testzentrum gebrannt hatte, fahndete die Polizei nach einem Kleintransporter. Zwei Teenager sollen damit vom Tatort geflüchtet sein – mit erst 13 und 14 Jahren.

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in Herne-Holsterhausen an einem Corona-Testcenter gebrannt. Die Polizei verdächtigt zwei Jugendliche, das Feuer gelegt zu haben.

Die Flammen in dem Container wurden nach Polizeiangaben gegen 0.30 Uhr von einem Zeugen auf einem Parkplatz an der Holsterhauser Straße bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container wurde allerdings komplett zerstört.



Herne: Kleintransporter rammt auf Flucht Polizeistreife

Zeitgleich fiel der Person ein Kleintransporter auf, der sich vom Tatort entfernte. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Im Bereich der Lindenallee entdeckten die Einsatzkräfte den in Schlangenlinien fahrenden Transporter. Er rammte im weiteren Verlauf einen Streifenwagen und blieb stark beschädigt stehen.

Der Fahrer ergriff die Flucht. Die Polizei nahm aber den polizeibekannten 14-jährigen Beifahrer aus Gelsenkirchen vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass ein ebenfalls polizeibekannter 13-Jähriger aus Herne ein Mittäter sein könnte. Den Transporter sollen sie nach derzeitigem Stand laut der Polizei vom Parkplatz eines Baumarktes an der Hofstedter Straße in Bochum geklaut haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.