"Zeynep" in Dortmund

Passanten räumen Ampel selbst von Straße

19.02.2022, 08:43 Uhr | MaM, t-online, dpa

Auch Dortmund blieb von der Sturmnacht nicht verschont. Die brachte neben gefährlichen, auch kuriose Szenen mit sich. So konnte ein Bus dank der Hilfe von Passanten zunächst weiterfahren – kurz.

In Dortmund fiel in der Nacht zum Samstag eine Ampel auf die Straße und blockierte die Fahrbahn. Passanten versuchten die Fahrbahn selbst freizuräumen, das berichtet ein Reporter vor Ort.



Demnach fiel im Sturm eine Ampel auf die Straße und blockierte so die Weiterfahrt eines Linienbusses. Passanten eilten der Busfahrerin zu Hilfe. Gemeinsam räumten sie die Ampelanlage von der Fahrbahn. Der Bus konnte weiterfahren – kurz. Denn nur wenige Hundert Meter später lag bereits die zweite Ampel auf der Straße.

Orkantief "Zeynep" ist am Freitag mit Kraft über Nordrhein-Westfalen gebraust und hat bis zum Abend etliche Spuren hinterlassen. Bäume, Bauzäune und Straßenschilder fielen um. Im Zugverkehr gab es starke Beeinträchtigungen. Am Freitagnachmittag stellte die Deutsche Bahn erst den Regionalverkehr in dem Bundesland komplett ein, wie ein Sprecher sagte. Später wurde auch der Fernverkehr im ganzen Land eingestellt, wie die Bahn auf Twitter mitteilte. In der Nacht entspannte sich die Lage dann langsam.