Mordkommission ermittelt

Spaziergängerin findet menschliche Knochen

27.02.2022, 13:11 Uhr | dpa, t-online

Ermittler am Fundort: Die Knochen wurden verteilt am Ufer der Lenne, einem Nebenfluss der Ruhr, entdeckt. (Quelle: Alex Talash/dpa)

Gruseliger Fund am Ufer der Lenne in NRW: Eine Frau hat beim Spazierengehen zunächst den Teil eines Schädels entdeckt. Polizisten stießen daraufhin auf weitere Knochen.

Am Ufer der Lenne in Hagen südlich von Dortmund sind mutmaßlich menschliche Knochen gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe am Samstag im Stadtteil Hohenlimburg ein Schädelfragment entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. In der Nähe seien dann noch weitere Knochen gefunden worden.

Nach ersten Erkenntnissen handele es sich sehr wahrscheinlich um menschliche Überreste, die gerichtsmedizinische Untersuchung stehe aber noch aus. Eine Mordkommission ermittelt.

Unklar ist derzeit, wie die Knochen ans Ufer gelangen konnten. Ob ein mögliches Hochwasser die menschlichen Überreste abspülte, wird laut einem Reporter vor Ort derzeit ermittelt.