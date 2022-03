Wohneinrichtung für Behinderte

Mitarbeiter sollen Bewohner misshandelt haben

02.03.2022, 15:54 Uhr | dpa

Die Einrichtung in Wanne-Eickel (Archivbild): 24 Menschen mit psychischen Erkrankungen leben in dem Haus, in dem es zu den gewalttätigen Vorfällen gekommen sein. (Quelle: Faloco-Fotografie)