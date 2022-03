Starke Rauchentwicklung

Feuer in der Dortmunder Nordstadt – zwei Verletzte

24.03.2022, 10:26 Uhr | dpa, t-online

Einsatz für die Dortmunder Feuerwehr am Mittwochabend: In der Nordstadt hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Bei einem Wohnhausbrand in Dortmund sind am Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Brand in der Mallinckrodtstraße wurde von den Feuerwehrleuten noch am Abend gelöscht, teilte die Polizei mit.

Genauere Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten zunächst nicht machen. Laut eines Reporters vor Ort dehnte sich der Brand im Haus aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.



Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen am Donnerstag aufgenommen werden.