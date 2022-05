BVB holt Adeyemi: Fünfjahresvertrag für Nationalstürmer

Dortmund (dpa) - Fu├čball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Nationalspieler Karim Adeyemi verpflichtet. Der St├╝rmer wechselt wie erwartet von Red Bull Salzburg zum Revierclub und erh├Ąlt dort einen F├╝nfjahresvertrag. Das teilten die Dortmunder am Dienstag mit. Kurz zuvor war die grunds├Ątzliche Einigung zwischen Dortmund und Manchester City ├╝ber einen Wechsel von Erling Haaland nach England bekannt geworden. W├Ąhrend f├╝r den Norweger, der Anfang 2020 ebenfalls aus Salzburg gekommen war, eine festgeschriebene Abl├Âse in H├Âhe von 75 Millionen Euro vereinbart sein soll, gibt es keine offiziellen Angaben ├╝ber die Abl├Âsesumme f├╝r Adeyemi. In Medienberichten war zuletzt von 30 bis 40 Millionen Euro die Rede.