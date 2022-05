Wie ein schleichender Rentner auf der Autobahn protestiert

In seiner blauen Ape ist Manfred Schenk auf den deutschen Autobahnen unterwegs, um für ein Tempolimit zu werben. Auch durch die Ruhrgebietsstädte fährt er für seine Ziele. Doch das kommt nicht bei jedem gut an.

Manfred Schenk ist fit in Zahlen. Er weiß: 122 Autobahnen gibt es in Deutschland , 60 Stundenkilometer beträgt die Mindestgeschwindigkeit, Lkw sind bis zu vier Meter hoch und kaum mehr acht Jahre sind es, bis die deutschen Klimaschutzziele im Jahr 2030 auf dem Prüfstand stehen.

Das Tempo, in dem Schenk all diese Zahlen in unverblümtem Ruhrpottdeutsch herunterbetet, ist schon beinahe schneller als das, was er sich für deutsche Autobahnen vorstellt: 110 Stundenkilometer sollen das Limit sein. Dafür fährt der 63-Jährige, dem das graue Haar in die Stirn fällt, seit mehreren Monaten Hunderte von Kilometern mit seiner blaue Ape auf den Autobahnen der Bundesrepublik.