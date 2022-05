DFB-Pokalauslosung: Teutonia gegen Cup-Sieger RB Leiptig

Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat ein gro├čes Los im DFB-Pokal gezogen. In der ersten Runde trifft der Hamburger Pokalsieger auf den Cup-Verteidiger und Fu├čball-Bundesligisten RB Leipzig. Das ergab am Sonntagabend die von DFB-Vizepr├Ąsident Peter Frymuth und Weltmeister Kevin Gro├čkreutz im Deutschen Fu├čballmuseum in Dortmund vorgenommene Auslosung im Rahmen der ARD-"Sportschau". Regionalligist VfB L├╝beck empf├Ąngt als Schleswig-Holsteins Landespokalsieger den Zweitligisten Hansa Rostock zum Derby. Die erste Hauptrunde wird am Wochenende vom 29. Juli bis 01. August 2022 ausgespielt.