RB Leipzig muss nach Ottensen: Dynamo gegen Stuttgart

Der deutsche Pokalsieger RB Leipzig muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fußball-Regionalligisten Teutonia Ottensen aus Hamburg antreten, Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. "Wir haben gerade erst erlebt welche besonderen Momente einem der DFB-Pokal bescheren kann und die Freude über den Titel ist bei uns noch riesig. Der Fußball ist schnelllebig, jetzt geht es schon wieder um die neue Pokal-Saison. Und natürlich wollen wir wieder so weit wie möglich kommen. Dafür werden wir Schritt für Schritt denken und wollen unser Spiel in Hamburg bei Teutonia Ottensen unbedingt gewinnen", sagte RB-Cheftrainer Domenico Tedesco.