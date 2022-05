Traumlos für Viktoria Köln: Im DFB-Pokal gegen den FC Bayern

Viktoria Köln empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Rekordsieger FC Bayern München. Der Fußball-Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz, zog das Traumlos für die Mannschaft aus dem rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Höhenberg am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Auf der Tribüne jubelten die Club-Vertreter.

Denkbar ist, dass der Drittligist sein Spiel nicht im eigenen Stadion austrägt, sondern zum 1. FC Köln ausweicht. "Ob wir in Höhenberg gewinnen oder in Müngersdorf, spielt keine Rolle", sagte Viktorias Vizepräsident Franz Wunderlich dazu in der ARD mit einem Lächeln. Der Bundesligist 1. FC spielt in der ersten Runde bei Jahn Regensburg.