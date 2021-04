Dresden

Biedenkopf erhält Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig

28.04.2021, 02:40 Uhr | dpa

Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) erhält heute die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig. Die Verleihung wird im Beisein von Regierungschef Michael Kretschmer in der Staatskanzlei in Dresden vorgenommen. Als Biedenkopf (91) im Januar 1990 eine Gastprofessur für Wirtschaftspolitik in Leipzig annahm, gab es noch die DDR und die Universität war nach Karl Marx benannt.

Zehn Monate später wählte der Sächsische Landtag Biedenkopf zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen in der Nachwendezeit. Dieses Amt hatte er fast zwölf Jahre inne. Drei Mal konnte die sächsische CDU mit ihm die absolute Mehrheit gewinnen. Doch bei aller Politik fühlte sich Biedenkopf immer auch der Wissenschaft verbunden und wurde ehrfürchtig "der Professor" genannt.