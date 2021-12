INTERVIEWModehauptstadt Düsseldorf

Modeexpertin: Das lassen Sie 2022 besser im Schrank hängen

Immer neue Trendteile oder doch lieber in zeitlose Stücke investieren? Laut Düsseldorfer Modeexpertin Hediye Cunningham schließt sich beides nicht aus.

Düsseldorf gilt als die Modehauptstadt Deutschlands. Was in Deutschland modern, was out ist, sieht man hier besonders schnell. t-online hat mit der Düsseldorfer Modeexpertin Hediye Cunningham über die Modetrends 2022 gesprochen.

t-online: Frau Cunningham, Sie sind Modeexpertin. Woher wissen Sie eigentlich, was im nächsten Jahr im Trend liegt?

Hediye Cunningham: Mode ist eine Entwicklung und Trends entstehen auf den Straßen – etwa durch Fashionistas in den Modemetropolen oder durch Subkulturen. All das kann man beobachten. Musik, Politik, Kunst und selbst Pandemien können die Mode ebenfalls beeinflussen. Es gibt Mega-Trends, wie Sneaker und Highwaist-Jeans, die sich über Jahrzehnte halten, andere Trends wiederum sind nur eine Saison zu sehen und verschwinden dann wieder.

Hediye Cunningham leitet das Mode Design Colleg (MDC) in Düsseldorf. Sie hat langjährige Erfahrungen als Designerin im Bereich der Damenoberbekleidung und war in der Vergangenheit als Dozentin an Design-Akademien in den Bereichen Modedesign, Drapieren, Realisation und Technische Modedarstellung tätig.

Die Corona-Pandemie hat also auch Einfluss auf die Modetrends?

Ja, auf jeden Fall! Durch das Home Office ist die Mode viel bequemer geworden. Man trägt mehr Loungewear, Anziehsachen im Jogging-Style oder Hoodies. Die Materialien sind stretchig und Strickmaterialien werden bevorzugt. Leider gilt weiterhin in vielen Bereichen die Maskenpflicht, das macht manche Outfits wirklich kaputt und nimmt etwas die Lust, sich modisch zu kleiden. Bei dezenter Kleidung ist der Effekt nicht so groß, betroffen sind hier vor allem aufwändigere Styles.

Ein Blick ins Jahr 2022: Welche Farben werden modern sein?

Im nächsten Frühjahr und Sommer werden wir im klassischen Bereich viel schneeweiße, wurzelgrüne, nude- und anthrazitfarbene Töne sehen. Auch pastellige Töne sind im Kommen. Ebenso liegen Multi-Farbkombinationen im Trend, in vielen Bereichen gilt: Farbe, Farbe und mehr Farbe. Das hat einen einfachen Grund: In den 1990er Jahren ging es den Deutschen wirtschaftlich sehr gut, bei diesem wirtschaftlichen Aufschwung zogen sie sich zurückhaltend an. Jetzt, wo es den Menschen durch die Pandemie nicht so gut geht, haben sie bei der Mode das Bedürfnis nach mehr – mehr Farben und mehr Prints.

Und welche Muster und Stoffe werden wir sehen?

Ich erwarte viktorianische kleine Blumenmuster in Pastelltönen und Streifen – vertikal, horizontal und im Patchwork-Style. Wir werden auch viele gepunktete und futuristisch-geometrische Muster sehen. Das ist 2022 modern.

Gibt es auch ein bestimmtes Kleidungsstück, was wieder kommt – etwa der Pullunder?

Low-Waist ist jetzt nach High-Waist wieder in! Auch Korsett und Ballerina-Schuhe kommen neu interpretiert zurück – zum Beispiel mit Steinchen besetzt oder kleinem Absatz. In der Mode wiederholt sich alles irgendwie, wird dem Zeitgeist aber angepasst.

Was sollte man im kommenden Jahr besser im Schrank hängen lassen?

Bikerjacken hat man jetzt wirklich genug gesehen, auch Pumps und Skinnyjeans sind eher wieder out. Auf echte Felle und „Fast Fashion“ sollte man sowieso verzichten.

Muss der Trendbewusste Deutsche seinen Kleiderschrank jedes Jahr neugestalten oder wie viele neue Teile braucht‘s?

Nein, man sollte sich zwar auch mal von älteren Sachen trennen können, aber Mode ist immer ein Übergang. Das, was man vor einem Jahr im Sommer getragen hat, muss man nicht alles aus dem Kleiderschrank verbannen! Mein Tipp: 7-10 neue Teile kann man sich pro Saison zulegen und die dann gut mit Vorhandenem mischen.

Eine Winterjacke die ich mir dieses Jahr kaufe – wie lange kann ich die unter modischen Gesichtspunkten dann tragen?

Das kommt ganz drauf an: Eine klassische, gut gemachte Jacke kann man auch zehn Jahre tragen – drei bis vier sind aber in jedem Fall drin. Die Schnitte und Silhouetten halten lange, aber die Qualität muss auch Stimmen und die Jacke sollte gut gefüttert sein.

Frau Cunningham, vielen Dank für das Gespräch!