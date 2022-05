NRW-Gastgewerbe spürt weiter Corona-Folgen

Das nordrhein-westf├Ąlische Gastgewerbe sp├╝rt weiter die Folgen der Corona-Pandemie und vermisst vor allem seine Gesch├Ąftskunden. "Feierlaune ist auch nach Wegfall der Corona-Beschr├Ąnkungen nicht in Sicht", berichtete der Branchenverband Dehoga NRW am Freitag. Die private Nachfrage sei deutlich schneller angesprungen als die im Gesch├Ąftsbereich, wo der Tourismus weiter hinterherhinke. Grundlage ist eine bundesweite Umfrage. Daran hatten sich in Nordrhein-Westfalen Anfang Mai rund 280 Gastronomen und Hoteliers beteiligt.