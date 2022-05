Nach xHamster-Schlappe: Medienaufseher hoffen auf Zypern

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, das Pornoportal xHamster im Netz zu sperren, stehen die Medienanstalten wieder am Anfang. "Medienrechtlich sind wir gezwungen, nun von vorne anzufangen", sagte Laura Braam von der Landesanstalt f├╝r Medien NRW der Deutschen Presse-Agentur in D├╝sseldorf. "Das haben wir auch schon gemacht, erneut Kontakt zu den zypriotischen Beh├Ârden aufgenommen und auf das "neue" Angebot hingewiesen."

Drei Jahre lang war die Medienaufsichtsbeh├Ârde gegen Pornoportale wie xHamster mit Sitz auf Zypern vorgegangen, die ihre Inhalte im Netz entgegen Vorgaben des Jugendschutzes f├╝r Kinder und Jugendliche frei zug├Ąnglich halten. Doch die Netzsperren, die die Netzbetreiber schlie├člich auf Betreiben der Medienanstalten Anfang M├Ąrz gegen xHamster erlassen hatten, waren von den Betreibern des Pornoportals mit einem einfachen Trick sofort umgangen worden: Sie hatten die Domain-Adresse mit dem K├╝rzel "de" f├╝r Deutschland kurzerhand in "deu" ge├Ąndert.

"Der Fall zeigt deutlich, wo die Gesetzgeberin gefordert ist", sagt Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt f├╝r Medien NRW. "Nat├╝rlich m├╝sste es so sein, dass ein Inhalt, der gesperrt werden muss, auch gesperrt bleibt. Alles andere ist doch l├Ącherlich und versteht auch kein Mensch." Schmid forderte: "Wenn wir also Kinder im Netz sch├╝tzen sollen, w├Ąre es ganz hilfreich, wenn man uns funktionierende gesetzliche Grundlagen geben w├╝rde. Es ist eben m├╝hsam, mit einem Messer in die Schie├čerei zu gehen. Aber wir sind z├Ąh und bleiben nat├╝rlich dran."