Erfurt

Nur wenig neue Corona-Infektionen in Thüringen

08.06.2020, 16:58 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat sich in Thüringen nach Zahlen der Landesregierung deutlich abgeschwächt. Landesweit wurde die Neuinfektionsrate am Montag mit 3,0 ausgewiesen. Das heißt, dass in den vergangenen sieben Tagen gerade einmal drei neue Infizierte pro 100 000 Einwohner gemeldet wurden. Nur in drei Landkreisen und kreisfreien Städten war die Infektionsrate noch zweistellig: In den Kreisen Sonneberg (17,8), Hildburghausen (17,3) und der Stadt Gera (12,7). Im Kreis Greiz, lange Corona-Brennpunkt im Freistaat, betrug die Infektionsrate nur noch 1,0. In acht Kreisen und kreisfreien Städten wurden seit einer Woche gar keine neuen Infektionen bekannt.

Landesweit lag die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen bei 3087 - das waren acht mehr als am Vortag. Rund 2750 davon gelten inzwischen als genesen. Mit oder an einer solchen Infektion gestorben sind laut Landesregierung bisher 170 Menschen in Thüringen.