Passanten greifen ein

Porsche parkt falsch – Beifahrer attackiert Stadtmitarbeiterinnen

12.06.2020, 12:32 Uhr | t-online.de, ASS

Ein Einsatzwagen des Ordnungsamtes (Symbolbild): Zwei Mitarbeiterinnen sind in Erfurt attackiert worden. (Quelle: Deutzmann/imago images)

Weil ein Porsche auf einem Behindertenparkplatz parkte, wollten zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes in Erfurt das Fahrzeug abschleppen lassen. Dann stießen die Fahrerin und ein Begleiters dazu und attackierten die Frauen.

Zu einem Angriff gegen Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes kam es am Donnerstagvormittag am Hauptbahnhof in Erfurt. Wie die Stadt mitteilte, waren die beiden Frauen auf einen Porsche aufmerksam geworden, der unerlaubt auf einem Behindertenparkplatz parkte. Da die Besitzer der Fahrzeuges nicht anzutreffen waren, nahmen die Mitarbeiterinnen des Bürgeramtes die Ordnungswidrigkeit auf und bestellten einen Abschleppdienst, um den Wagen entfernen zu lassen. Soweit kam es jedoch nicht, denn plötzlich stieß die Fahrerin des Porsche mit ihrem Begleiter dazu.

Passanten eilten zu Hilfe

Auf die Ordnungswidrigkeit angesprochen, hätten sich beide uneinsichtig und unkooperativ gezeigt, hieß es weiter. Deshalb wollten die Mitarbeiterinnen ihre Personalien aufnehmen. Die Fahrerin sträubte sich jedoch dagegen und versuchte wegzufahren. "Erst nach wiederholter Aufforderung und Unterbindung des Wegfahrens war die Fahrzeugführerin geneigt, ihre Personalien bekanntzugeben. Ihr männlicher Beifahrer funkte wiederholt dazwischen und forderte die Frau unentwegt und nachdrücklich auf, nichts zu sagen, ins Auto zu steigen und wegzufahren. Dem kam die Fahrzeugführerin jedoch nicht nach", wird Axel Apel-Geßner, Abteilungsleiter im Bürgeramt, zitiert.

Der 60-jährige Beifahrer verließ jedoch unbemerkt das Fahrzeug, griff eine der Frauen plötzlich von hinten an den Armen und stieß sie zur Seite. Im Anschluss attackiert er auch ihre Kollegin, die er ebenfalls zu Boden stieß. "Dabei wurden unsere Kolleginnen so stark verletzt, dass wir sie zum Arzt bringen mussten, beide werden für länger ausfallen", erklärte Apel-Geßner.

Nur durch das beherzte Eingreifen zweier Passanten und eines Taxifahrers habe Schlimmeres verhindert werden können. Sie zogen den 60-Jährigen von den Stadtangestellten herunter und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. "Den Passanten und dem Taxifahrer gilt unser ganz besonderer Dank! Ihr beherztes Einschreiten hat unsere Kolleginnen vor weiterer Gewalt und deren Folgen bewahrt. Diese Zivilcourage verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung", so Apel-Geßner.