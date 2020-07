Täter flüchtig

20-Jähriger mit Glasflasche niedergeschlagen

23.07.2020, 11:25 Uhr | t-online.de

Bierflaschen auf einer Parkbank (Symbolbild): Unbekannte haben einen jungen Mann in Erfurt mit Flaschen beworfen. (Quelle: Daniel Schäfer/imago images)

In einer Erfurter Parkanlage ist es zu einem brutalen Angriff auf einen 20-Jährigen gekommen. Mehrere Täter bewarfen den jungen Mann mit Glasflaschen – von ihnen fehlt jede Spur.

In Erfurt ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Parkanlage der Haarbergstraße wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein junger Erfurter hatte sich hier am späten Mittwochabend mit einem Bekannten aufgehalten und Alkohol getrunken.

Als sich der 20-Jährige kurz entfernte, begannen vier unbekannte Männer plötzlich, ihn mit Glasflaschen zu bewerfen. Anschließend sollen sie ihm eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen und auf das zu Boden gefallene Opfer eingetreten haben, teilte die Polizei weiter mit.



Gleich mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bisher jedoch nicht gefasst werden.