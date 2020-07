Kurz hintereinander

Drei Schwerverletzte nach Unfällen in Erfurt

29.07.2020, 11:44 Uhr | t-online.de

Ein Polizeiwagen (Symbolbild): In Erfurt hat es in kurzer Zeit zweimal gekracht. (Quelle: Eibner/imago images)

In Erfurt ist es kurz hintereinander zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden – drei von ihnen schwer.

In Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt West sind am Dienstagnachmittag ein Peugeot und ein Opel kollidiert. Offenbar hatte der Peugeot-Fahrer die Vorfahrt des Opels, der auf der Landstraße in Richtung Erfurt fuhr, ignoriert. Das teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Der 84-jährige Fahrer des Opels und seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Landstraße wurde zwei Stunden lang teilweise voll gesperrt.

Kurz später krachte es dann erneut: Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 16-Jährige in der Seebachstraße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Moped. Dabei sei er gegen eine Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden, erklärte die Polizei weiter.