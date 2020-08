Erfurt

Nachgewiesene Corona-Fälle: Leichter Anstieg in Thüringen

27.08.2020, 13:31 Uhr | dpa

Die Zahl nachgewiesener Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 ist in Thüringen zuletzt wieder etwas gewachsen. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 14 neue Fälle registriert, wie aus von der Staatskanzlei am Donnerstag veröffentlichten Angaben hervorgeht. Damit sei die Gesamtzahl der bekannten Fälle auf 3584 gestiegen. Allerdings gelten Schätzungen zufolge inzwischen 3310 als genesen. Bislang starben den Angaben nach 186 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

Am Donnerstag gab etwa das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises bekannt, dass bei drei Mitarbeitern eines Großbetriebs das Virus nachgewiesen worden sei, nachdem diese aus ihrem Heimaturlaub in Rumänien zurückgekehrt waren. Die drei jungen Männer hätten ihre Arbeit aber noch nicht wieder aufgenommen und seien in Quarantäne, hieß es. Das Robert Koch-Institut hat auf Grund der Corona-Pandemie aktuell einige Regionen Rumäniens zum Risikogebiet erklärt.