Amerikanischer Anbieter

E-Scooter kommen zurück nach Erfurt

14.10.2020, 17:43 Uhr | dpa

Bald flitzen wieder Elektro-Roller durch Erfurt: Ein amerikanischer Anbieter will wieder E-Scooter in der Landeshauptstadt aufstellen lassen. Doch es gelten bestimmte Regeln.

Leih-Tretroller mit Elektroantrieb sollen bald wieder durch die Landeshauptstadt fahren. Etwa 200 Scooter wolle ein Anbieter aus Kalifornien vermutlich ab der zweiten Oktoberhälfte in Erfurt aufstellen lassen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im vergangen Jahr hatte bereits ein anderes Unternehmen den Verleih per App von E-Rollern gestartet, im Dezember dies aber auf unbestimmte Zeit eingestellt.

Damals kam es auch zu Unfällen mit den Rollern – wie bei anderen Fortbewegungsgeräten auch zog die Polizei immer wieder betrunkene Fahrer aus dem Verkehr. Zudem waren in der Bevölkerung auch Beschwerden über achtlos abgestellte Roller laut geworden.

Mit Blick auf diese Erfahrungen habe sich die Stadt mit dem neuen Betreiber auf bestimmte Regeln verständigt, hieß es. So solle es etwa technisch nicht mehr möglich sein, die Roller in sensiblen Bereichen der Innenstadt einfach abzustellen.

Auf den Zweirädern gelten Grenzwerte für Alkohol, Drogen und Medikamente wie für Autofahrer. Wer einen Roller nutzen möchte, muss eine App für das Smartphone herunterladen und ein Training absolvieren. "Gefahren werden darf nur auf Flächen des Radverkehrs oder auf der Fahrbahn. Gehwege, auf denen auch Radfahren nicht erlaubt ist, sind für Roller weiterhin tabu", so die Mitteilung.