Kind übersehen

Elfjähriger bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

09.12.2020, 12:46 Uhr | t-online

Schwerer Unfall in Erfurt: Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer hat beim Abbiegen ein Kind übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Der Elfjährige wurde schwer verletzt.

Am Schmidtstedter Knoten in Erfurt ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam ein 70 Jahre alte Mann in seinem Ford aus Richtung Stauffenbergallee angefahren und wollte nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen Elfjährigen, der bei grüner Ampel die Straße überquerte.

Der Ford-Fahrer erfasste den Jungen mit seinem Pkw. Der Elfjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.