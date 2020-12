"Es geht nicht anders"

OB Bausewein fordert harten Lockdown vom Land

09.12.2020, 17:11 Uhr | t-online

Lockdown in Thüringen? Erfurts Oberbürgermeister appelliert an den Freistaat, seine Corona-Auflagen deutlich zu verschärfen. Ein harter Lockdown müsse sobald als möglich kommen, so Bausewein.

Angesichts immer weiter steigender Corona-Zahlen hat Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein das Land Thüringen aufgefordert, seine Corona-Regeln in Abstimmung mit den Nachbarbundesländern deutlich zu verschärfen. Ein harter Lockdown müsse sobald als möglich kommen, wurde der OB in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Bausewein sprach von einem "gewaltigen Anstieg" der Corona-Fälle. Allein in Erfurt wurde am Mittwoch mit 99 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Negativrekord aufgestellt. In der Landeshauptstadt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochnachmittag bei einem Wert von 152,3.

Auch der externe Pandemiestab der Stadt Erfurt unterstütze Bauseweins Forderung, hieß es in der Mitteilung weiter. Hier sind unter anderem Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen und der beiden Erfurter Krankenhäuser vertreten.

Bausewein fordert schnelles Handeln



Das Beste sei es, die Türen für einen bestimmten Zeitraum völlig zu schließen – auch Schulen, Kindergärten und Geschäfte, erklärte Erfurts OB. "Das ist eine Zumutung, ich weiß. Aber es geht nicht anders", so der 47-Jährige.

Sollte der Freistaat nicht zeitnah auf seine Forderung reagieren und handeln, werde die städtische Allgemeinverfügung verschärft, hieß es. So werden etwa ein Verzehrverbot für Alkohol in der Öffentlichkeit und eine Einschränkung des Versammlungsrechtes geprüft.