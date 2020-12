"Alter Bekannter" der Polizei

Mann leistet sich etliche Verstöße bei Polizeikontrolle

14.12.2020, 07:29 Uhr | dpa

In Erfurt hat sich ein 31-Jähriger zahlreiche Verstöße geleistet. Bei einer Polizeikontrolle versuchte er dann noch, zu flüchten.

Voll in die Nesseln gesetzt hat sich ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle in Erfurt. Der 31-Jährige gab beim Anblick des Streifenwagens am Sonntag zunächst Gas und versuchte zu flüchten, hielt nach wenigen hundert Metern aber doch an, wie die Polizei mitteilte. Die anschließende Kontrolle gestaltete sich für den Mann jedoch alles andere als angenehm. Er war zwar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, dafür aber im Besitz gestohlener Kennzeichen an seinem Wagen. Das Auto selbst war seit vier Jahren nicht mehr zugelassen.

Ein Drogenschnelltest schlug bei dem Mann an, er stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen. Und zu guter Letzt fanden die Polizisten auch noch eine fremde Kreditkarte bei ihm, deren Herkunft er nicht glaubhaft erklären konnte. Der 31-Jährige ist laut Polizei ein "alter Bekannter" und war schon in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafanzeigen.