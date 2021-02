Corona-Pandemie in Thüringen

Auftaktveranstaltung der Buga wird umgeplant

18.02.2021, 12:34 Uhr | dpa

Nun ist klar: Auch die Buga 2021 in Erfurt bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont – zumindest die Auftaktveranstaltung am 23. April nicht. Sie soll nun mit virtuellen und medialen Elementen stattfinden.

Die Bundesgartenschau (Buga) wird am 23. April in Erfurt nicht mit umfangreichem Bühnenprogramm und Festreden eröffnet werden. "Selbst, wenn dann der Lockdown vorbei ist, gibt es einfach kein gutes Bild ab, wenn wir wenige Wochen danach so viele Leute dort zusammenbringen", begründete Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) die Entscheidung laut Mitteilung der Stadt.

Der Auftakt Ende April solle mit virtuellen und medialen Elementen gestaltet werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde zu einem Rundgang erwartet. Für die Buga-Besucher wird sich laut Stadt nichts ändern. Die Pforten öffnen demnach am 23. April ab 9 Uhr planmäßig für die 171 Buga-Tage.