Erfurt

Impfungen in Thüringer Hausarztpraxen starten

07.04.2021, 03:45 Uhr | dpa

In Thüringen starten ab heute die ersten Impfungen in Hausarztpraxen. Dafür stehen in dieser Woche zunächst rund 20 000 Dosen des Wirkstoffs von Biontech/Pfizer zur Verfügung, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Erfurt sagte. Noch konnten keine Angaben gemacht werden, wie viele der etwa 1400 Hausarztpraxen im Freistaat ihren Patienten ein Impfangebot machen. Ebenfalls ab Wochenmitte sollen in den Thüringer Corona-Hotspots zusätzliche Impfungen angeboten werden.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung soll damit zunächst im Saale-Orla-Kreis, dem Wartburgkreis und dem Kreis Schmalkalden-Meiningen begonnen werden. Der Kreis Greiz und die Stadt Gera würden aus logistischen Gründen in der kommenden Wochen mit zusätzlichen Impfungen folgen. Thüringen hat nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern für die vier Kreise und die Stadt Gera rund 35 000 Impfdosen zusätzlich aus einem Sonderkontingent der EU erhalten.