Rettungshubschrauber im Einsatz

Autos überschlagen sich – Baby schwer verletzt

03.06.2021, 17:24 Uhr | t-online

Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild): Der Beifahrer im Skoda wurde so schwer verletzt, dass er in eine Klinik geflogen werden musste. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Thüringen: Ein VW nahm einem Skoda die Vorfahrt, beide Wagen überschlugen sich. Ein Mann musste per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Am Donnerstagnachmittag hat es auf der L3176 bei Bad Langensalza gekracht. Eine 39-jährige VW-Fahrerin übersah einen Skoda, der Vorfahrt hatte. Die Autos stießen zusammen, überschlugen sich beide.

Die VW-Fahrerin, ihr sieben Monate altes Kind, sowie beide Skoda-Insassen wurden schwer verletzt. Der 31-jährige Beifahrer des Skoda wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.