Erfurt

Gothaer Stiftung und Moskauer Museum besiegeln Kooperation

15.06.2021, 02:52 Uhr | dpa

Bei der Erforschung und Digitalisierung von bestimmten Kunstwerken wollen das Puschkin-Museum in Moskau und die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha künftig eng zusammenarbeiten. Ein entsprechender Kooperationsvertrag soll heute in Moskau unterzeichnet werden. Bei der Zusammenarbeit geht es vor allem um im Puschkin-Museum befindliche Werke aus der Sammlung der Gothaer Stiftung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die damalige UdSSR abtransportiert worden waren.

Die Stiftung hatte die geplante Kooperation bereits im Vorfeld als wichtigen Schritt der Annäherung gewertet. Es wäre demnach die erste derartige Zusammenarbeit zwischen einer deutschen und einer russischen Kultureinrichtung.