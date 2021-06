Hubschrauber im Einsatz

Unbekannter verletzt zwei Menschen mit Messer – Fahndung

28.06.2021, 11:07 Uhr | dpa, t-online

In Erfurt sind zwei Personen von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen in Erfurt zwei Menschen laut Polizeiangaben mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Opfer im Alter von 45 und 68 Jahren wurden mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie der MDR unter Berufung auf die Polizei berichtet.

Laut Polizeiangaben soll es im Stadtteil Wiesenhügel im Bereich des Muldenwegs und Färberwaidwegs gegen 6 Uhr morgens zu den Angriffen gekommen sein. Die Fahndung nach dem Flüchtigen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers läuft derzeit noch.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0361/7443-0 oder bei der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. Der Täter sprach demnach Deutsch und soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Zudem trug er offenbar einen braunen Pullover, eine dunkle Jogginghose und hat blondes bis rötlich gelocktes Haar. Auffällig sei auch sein vernarbtes Gesicht, so die Polizei. Sie mahnt zur Vorsicht.