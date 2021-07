Telefon-Trick

64-Jährige will in Bitcoin investieren – und fällt auf Betrüger rein

02.07.2021, 12:54 Uhr | dpa

Die Kryptowährung Bitcoin zieht viele Spekulanten an (Symbolfoto): Auch Betrüger nutzen die Kryptowährung, um Opfer anzulocken. (Quelle: Andreas Haas/imago images)

Das Angebot klang verlockend – und endete in einem Betrug. Eine Frau aus Erfurt wurde Opfer von Bitcoin-Betrügern. Nun vermisst sie einen stattlichen Geldbetrag.

Die Masche war einfach, aber offenbar effektiv. Eine 64-jährige Frau aus Erfurt ist Opfer von Bitcoin-Betrügern geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überredeten die Täter die Dame am Telefon zu einem Investment in die gehypte Kryptowährung. Satte Rendite wurde ihr versprochen.

Die Frau ging auf das Lockangebot ein, und überwies den Unbekannten mehr als 10.000 Euro. Das Krypto-Geld sah sie nie wieder, kurze Zeit später wurde ihr klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist.



Von dem Geld und den vermeintlichen Anlageexperten fehlt laut Polizei jede Spur.