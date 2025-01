Was ist eine Rendite genau?

Eine Rendite ist der Ertrag einer Kapitalanlage. In der Regel wird sie in Prozent und aufs Jahr berechnet angegeben. Häufig finden Sie bei einer möglichen Rendite auch die Angabe "p.a.", was für "per annum" also "pro Jahr" steht. Oft ist deshalb von einer Jahresrendite die Rede, also von der durchschnittlichen Rendite pro Jahr.