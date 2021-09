Erfurt

Sondersitzung des Landtags voraussichtlich kommende Woche

03.09.2021, 14:21 Uhr | dpa

Thüringens Landtag wird nach der mehrwöchigen Sommerpause voraussichtlich am 9. September zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Dieser Termin sei vorgesehen, um über den künftigen Status der FDP im Parlament zu sprechen, sagte die Vizepräsidentin des Landtags, Dorothea Marx, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Hintergrund ist, dass die aus der FDP ausgetretene Abgeordnete Ute Bergner voraussichtlich Anfang kommender Woche auch den Austritt aus der FDP-Landtagsfraktion erklären will.

Das hatte sie vor der parlamentarischen Sommerpause angekündigt. Die FDP würde damit nur noch vier Abgeordnete im Landtag stellen und ihren Status als Fraktion verlieren.