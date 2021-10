Erfurt

Erfurter Mafia-Gruppe in mehreren Bundesländern aktiv

05.10.2021, 15:27 Uhr | dpa

Nach Ansicht eines Sachverständigenzeugen im Thüringer Mafia-Untersuchungsausschuss war die Erfurter Mafia-Gruppe nicht nur in Thüringen, sondern auch in mehreren anderen Bundesländern aktiv. "Die sogenannte Erfurter Gruppe erstreckt sich nach unseren Recherchen über die Bundesländer Thüringen, Sachsen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg", sagte der MDR-Reporter Ludwig Kendzia am Dienstag in einer Sitzung des Untersuchungsausschusses. Sachsen sei für die Mafia in Thüringen aber zentral gewesen, vor allem die Städte Leipzig und Dresden.

Der Thüringer Mafia-Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, nachdem Recherchen von Journalisten mehrerer Medien - darunter Kendzia - ergeben hatten, dass ein Ermittlungsverfahren in der organisierten Kriminalität mit dem Namen "Fido" im Jahr 2006 eingestellt wurde, obwohl es aussichtsreich gewesen sein soll. Außerdem soll der Untersuchungsausschuss aufklären, ob es damals Verbindungen der Mafia zu Politik, Verwaltung oder Justiz gab.

Kendzia machte im Untersuchungsausschuss deutlich, dass es Ungereimtheiten in Bezug auf das datierte Ende der "Fido"-Ermittlungen gibt. Der offizielle Einstellungsbeschluss für das 1997 angelaufene Verfahren ist aus dem Jahr 2006. Der Oberstaatsanwalt, das das Verfahren damals einstellte, sollte am Dienstag noch im Untersuchungsausschuss aussagen.

Laut Kendzia war allerdings in einem Bericht des Bundeskriminalamtes die Rede vom Jahr 2002 als Ende des Verfahrens. Außerdem verwies er auf eine Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage eines damaligen CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Jahr 2008, in der ebenfalls 2002 genannt wird - jedoch ohne konkreten Bezug zum "Fido"-Verfahren. "Unterstellt, dass das LKA in Thüringen kein Parallelverfahren zu "Fido" geführt hat, war das "Fido"", sagte Kendzia.